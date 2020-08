LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Le mouvement associatif national à pied œuvre

Comptant parmi les associations les plus en vue à l'échelle nationale, avec une présence également à l'international, Sidra est intervenue à travers des actions ciblées s’articulant notamment autour de l'acheminement de matériel de protection au profit du personnel soignant, l'organisation de campagnes de sensibilisation nationale, la formation en ligne d'associations et de jeunes sur la gestion du virus, précise à l'APS son Président, Nacim Filali. Dans le cadre de la sensibilisation, un accord de collaboration a été conclu avec l’association "Medsa El Djazair" pour le lancement d'une campagne nationale au moyen de contenus audiovisuel, digital et graphique, le produit principal étant une vidéo "ludique, pratique et accessible aux personnes de tous âges et niveau intellectuel", animée par le Dr Mourad Ouali, réanimateur au CHU de Beni-Messous, est-il détaillé. Largement relayée sur les réseaux sociaux, elle a dépassé le million (01) de vues, avant d'être diffusée en boucle par l’Entreprise publique de Télévision (EPTV), ajoute M. Filali qui fait état, en outre, de l'impression de bâches pour être accrochées dans les endroits publics de la commune de Mohamed Belouizdad, la création d’un guide des bonnes pratiques pour une gestion "efficace" de la crise ainsi que la diffusion d’un spot au niveau des commerces. A travers la campagne d’aide alimentaire "Solidarité Ramadan", l’association de Sidra était venue en aide à des familles nécessiteuses et à celles touchées par la Covid-19, en sus de tenir une série d’interviews avec des associations engagées dans le mouvement "Bénévoles contre le Corona". Toute aussi active sur le territoire national, la Fondation "Ness El Khir" agit, quant à elle, en misant sur l'apport d'opérateurs économiques engagés dans le bénévolat, en concertation avec les institutions étatiques, s'agissant de l'octroi des autorisations et autres facilitations, explique son Coordinateur général, Abdelkrim Zerrouki, citant les principales actions menées à ce jour. A travers un cellule de crise, mise en place au lendemain de la pandémie, la Fondation a assuré la formation d'une douzaine (12) de personnes par wilaya sur les techniques de désinfection des sites contaminés, la distribution d'une dizaine (10) de kits médicaux par wilaya ainsi que par la mise en place d'ateliers de confection de bavettes dans 36 wilayas, à raison de 20.000 à 30.000 masques quotidiens, distribués gracieusement aux citoyens.