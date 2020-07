LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : La Turquie consacre une aide médicale pour l’Algérie

La Turquie a envoyé une aide médicale importante à l’Algérie dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus. Cette initiative s’inscrit dans les accords bilatéraux signés entre les deux pays. Selon les informations rapportées par l’agence turque Anadalou, l’aide médicale consacrée par la Turquie pour l’Algérie comprend : 25 unités de ventilateurs, 50000 masques chirurgicaux, 25 000 paires de combinaisons protectrices, 50000 masques N95, 30000 kits de diagnostic PCR et 2 appareils PCR. En cette période de crise, la Turquie se montre généreuse en offrant son aide à environ 140 pays, entre autres, le Paraguay qui bénéficiera de 50000 paires de combinaisons protectrices, de 30000 masques N95, de 100000 masques chirurgicaux, de 2000 lunettes protectrices, de 50000 paires de couvre-chaussures et 50000 de gants. Et la Serbie qui va recevoir le plus grand lot de fournitures médicales, dans le cadre du traité signé avec la Turquie le 2 juillet dernier. Par ailleurs, animant une conférence de presse, samedi, à l’issue de sa rencontre avec l’ambassadrice de Turquie en Algérie, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH), Abderrahmane Benbouzid assuré que l’aide médicale turque, consentie dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sera acheminée «directement vers les hôpitaux, qui ont en grand besoin», a-t -il affirmé.