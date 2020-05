LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : L'Algérie reçoit une autre commande des équipements médicaux

En effet, la même source précise que "En continuation des efforts nationaux, visant à lutter contre le coronavirus Covid-19, les avions de transport militaire relevant des Forces aériennes algériennes poursuivent le transport des équipements médicaux. Ainsi a atterri, aujourd'hui, mardi 12 mai 2020 à 23h00, un (01) avion de transport militaire, à l'aéroport Houari Boumediene à Alger, chargé de 19 tonnes d'équipements médicaux, conditionnés dans 1696 boites, don de la République Populaire de Chine et d'entreprises algériennes". Dans une déclaration à la presse, lors de la réception de la cargaison, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Abderahmane Lotfi Djamel Benbahmed a indiqué que cette cargaison est constitué de dons provenant de l'union nationale des operateurs en pharmacie, des sociétés chinoises et ainsi qu'une commande de la pharmacie centrale des Hôpitaux. Dr. Lotfi Benbahmed a précisé que cette cargaison est constitué de 3,3 millions bavettes, 260.000 masques de type FFP2, 100.000 kits de dépistage et 15.000 lunettes de protection, affirmant que ces équipements médicaux permettront à l'Algérie de renforcer ses capacités de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. A cette occasion, le ministre a tenu à rassurer les citoyens en rappelant que l'Algérie disposait d'une réserve suffisante, pour lutter contre le covid-19, elle est constitué de "plus de 30 millions de bavettes, des millions de FFP2, des lunettes et des kits de dépistage". Benbahmed a adressé ses remerciements à l'institution militaire pour la mise à disposition de ses moyens pour faire face à la pandémie, révélant que la réserve algérienne avec l'aide de l'armée nationale populaire va se renforcer encore plus grâce aux prochains vols.