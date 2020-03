LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : L'Algérie reçoit un premier lot d’aide médicale de la Chine

A cette occasion, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, a dans une déclaration à la presse, souligné que ce geste de la Chine populaire "dénote de la profondeur et la solidité des liens de solidarité entre les deux peuples, maintes fois réitérés par les présidents des deux pays". De son coté, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger a réaffirmé la disponibilité de son pays à poursuivre son aide à l'Algérie pour faire face au coronavirus, tout en exprimant sa gratitude et sa reconnaissance pour l'aide de la partie algérienne fournie au peuple chinois au début de la pandémie. L'Algérie avait, rappelle-t-on, envoyé début février dernier un don de 500.000 masques, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants pour la Chine.A noter que le bilan du coronavirus en Algérie a atteint vendredi 409 cas confirmés et 26 décès repartis à travers 36 wilayas. Par ailleurs, une équipe de médecins chinois est arrivée vendredi après-midi à l’aéroport international d’Alger pour aider l’Algérie dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. L’équipe de médecins chinois a été transportée de Chine vers l’Algérie à bord d’un avion d’Air Algérie qui a atterri à l’aérogare internationale Houari Boumediene vendredi peu avant 17H00. Selon la compagnie aérienne Air Algérie, les médecins chinois ont été accueillis à leur arrivée par le ministre des travaux publics et des transports, Farouk Chiali, accompagné par le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Abderrahmane Benbahmed et l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe.