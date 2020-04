LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : L’Algérie reçoit un nouveau don médical de la Chine

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a exprimé dans une déclaration à la presse, à l'aéroport international Houari Boumediene, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Li Lianhe, ses remerciements à la Chine pour sa contribution, particulièrement celle de son Premier ministre, qui a voulu montrer que le gouvernement de son paysvouait un "grand respect" au gouvernement et au peuple algérien. M.Djerad était accompagné du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et du ministre délégué à l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed "Je remercie le Premier ministre chinois et son gouvernement pour le travail colossal en nous aidant à combattre cette pandémie. Il est certain qu'ensemble, nous allons triompher de ce fléau", a-t-il dit, ajoutant que ce n'est qu'une étape dans les relations entre les deux pays, qui sont des relations "privilégiées, avec un passé glorieux, un présent solide et un avenir rayonnant". M.Djerad a indiqué avoir remis à l'ambassadeur de Chine en Algérie un message à son homologue chinois dans lequel il lui a exprimé tout "le respect et de la considération" et transmis les salutations "fortes" du Président de la république Abdelmadjid Tebboune au Président chinois. "Avec cette coopération et ce travail en commun et franc nous allons vaincre cette pandémie", a-t-il dit.