LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : L'Algérie reçoit un deuxième lot médical de Chine

L'Algérie a reçu, dans la nuit du jeudi à vendredi, deux avions cargo transportant une importante quantité de masques, de matériel médical, de kits de prélèvement et de produits sanitaires de la Chine pour lutter contre la pandémie du coronavirus (Covid19). Une importante délégation ministérielle était à l'aéroport international pour réceptionner ce deuxième lot envoyé par la Chine. Le ministre de la communication et porte parole du gouvernement, Amar Belhimer a souligné que ce geste de la Chine populaire "dénote de la profondeur et la solidité des liens de solidarité entre les deux peuples algériens et chinois, maintes fois réitérés par les présidents des deux pays". M. Belhimer a expliqué, à l’occasion, que ces opérations «confirment la détermination des pouvoir publics et de l’Etat algérien à lutter efficacement contre cette pandémie». Le porte-parole du gouvernement n’a pas manqué l’occasion de saluer les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP), «toujours mobilisée et déterminée à lutter contre cette pandémie jusqu’à la victoire finale».