LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Karim Younès justifie le prolongement du confinement

Dans un communiqué de la Médiature, Karim Younès a souligné « L’Algérie, grâce à la mobilisation exemplaire des personnels de santé et la prise de conscience des citoyens, œuvre inlassablement à l’éradication de cette pandémie », lit-on dans un communiqué de la Médiature. «Karim Younés rappelle que le confinement coïncide cette année avec le Ramadhan « qui est généralement un moment de convivialité et une occasion des retrouvailles familiales une tradition qu’il est difficile de pouvoir respecter cette année à cause du Coronavirus et il serait ajoute t-il « inopportun, voire dangereux de prendre des risques, d’autant plus que le confinement intégrale doit être de rigueur ». Pour rappel, le gouvernement a décidé de prolonger de dix jours, jusqu’au 29 avril, le confinement sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19, a rapporté samedi la télévision nationale. L’ENTV a souligné que cette décision a été prise par le premier ministre Abdelaziz Djerad, sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune. Outre la wilaya de Blida qui reste soumise à un confinement intégral, neuf autres wilayas , à savoir Alger, Béjaia, Sétif, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Ain Defla, Oran, Médéa, Tipasa, verront le confinement imposé de 15 heures à 07 heures, le lendemain et le reste des 38 wilayas, c'est de 19 heures à 07 heures le lendemain. Le Premier ministre a expliqué que le confinement reste le meilleur moyen de protection contre la pandémie, invitant les citoyens, à respecter la distanciation sociales et les mesures barrières. Pour rappel, le confinement, décidé le 12 mars dernier, avait été prorogé une première fois le 04 avril de deux semaines jusqu’au 19 avril.