LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Implication des mosquées dans la distribution de masques

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé jeudi l'implication des mosquées dans l'initiative de distribution de masques aux citoyens à partir du premier jour de l'Aïd El Fitr, appelant à s'engager en faveur des mesures de distanciation sociale et du remplacement des visites aux proches pendant l'Aid par la communication à travers les nouvelles technologies. Invité à la Chaine 1 de la Radio nationale, M. Belmehdi a précisé que son secteur "s'est engagé dans l'effort de mise en œuvre des décisions du gouvernement visant à imposer le port des masques à partir du premier jour de l'Aïd El Fitr, en distribuant des masques aux citoyens", ajoutant qu'il avait adressé des instructions à toutes les directions de wilayas et les mosquées à l'effet de s'impliquer dans les campagnes de sensibilisation des citoyens à l'obligation de porter ces masques et de respecter les mesures de distanciation sociale.