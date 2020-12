LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Benbouzid évoque la mobilisation des cliniques de proximité

En effet, le ministre a souligné, lors d’une visite de travail et d’inspection au CHU du Mustapha Pacha à Alger, que les établissements hospitaliers de proximités sont dotés de tous les équipements nécessaires. Dans le même contexte, il a indiqué que les hôpitaux universitaires tels que l’hôpital Mustapha Pacha et l’hôpital Beni Messous seront réservés pour effectuer des opérations et des recherches importantes et spécialisées. Pour rappel, Le ministre de la Santé, Benbouzid, au sujet du vaccin contre le Coronavirus, a déclaré qu’il n’y a pas de vaccin efficace qui peut être développé en si peu de temps et distribué en janvier. En effet, le ministre de la santé a déclaré qu’il n’y a pas de vaccin efficace qui peut être développé en si peu de temps et livré en janvier. Ainsi, Mr Benbouzid a confirmé que l’Algérie ne va pas acquérir le vaccin contre le Coronavirus sans qu’il ne soit approuvé par l’Organisation Mondiale de Santé, le quotidien arabophone Ennahar. Le même responsable a souligné, lors de son intervention dans la Radio algérienne, que l’Algérie reste très attentive; et suit de près toutes les nouveautés sur les développements du vaccin. Notamment, auprès des pays qui sont arrivés à une certaine phase d’efficacité dans le développement du fameux vaccin contre la Covid-19, selon le même quotidien sur-cité. Le ministre de la Santé, Benbouzid insiste sur le fait qu’une fois le vaccin validé et approuvé par l’OMS; tous les citoyens algériens bénéficieront de ce dernier. En particulier, les personnes âgées et celles atteintes de maladie chronique; toujours d’après le quotidien arabophone Ennahar. Toutefois, d’un point de vue scientifique, le ministre estime que ce serait impossible de produire un vaccin aussi important dans une durée de 6 mois. Ajoutant qu’un vaccin de cette ampleur pour qu’il soit efficace, il faut compter entre 5 et 10 ans de travail. Car le vaccin n’est pas une invention, certains symptômes peuvent apparaître même après 6 mois.