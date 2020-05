LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Arrivée d'une équipe d'experts médicaux chinois à Alger

Une équipe d'experts médicaux chinois est arrivée, jeudi Alger, à bord d'un avion transportant également du matériel médical, dans le cadre de la coopération algéro-chinoise dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19), rapporte l’agence officielle APS. L'objectif de l'envoi de cette équipe "spécialisée dans la lutte contre le Covid-19, est de partager les expériences des deux pays en ce qui concerne notamment les méthodes de traitement et de soins des maladies liées au Covid-19", expliqué, dans une déclaration à la presse le directeur des services de santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed El-Hadj. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe a précisé que cette équipe, composée de vingt personnes, était spécialisée notamment dans le traitement des maladies respiratoires, les soins intensifs, les maladies infectieuses, ainsi que la médecine traditionnelle chinoise, soulignant que «ces experts étaient les premiers à être mobilisés lors de l'apparition du Covid-19 en Chine, ce qui leur a permis d'engranger assez d'expérience en matière de traitement des malades infectés». A rappeler que qu'il s'agit de la deuxième équipe médicale que la Chine envoie en Algérie après celle dépêchée en mars dernier. La Chine a fourni, également auparavant, plusieurs lots de dons et aides urgents de matériels médicaux pour l'Algérie, composés notamment de respirateurs, de masques médicaux, de vêtements de protection médicale, de masques d'isolement médical, de gants médicaux et de réactifs de diagnostic.