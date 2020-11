LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS A MASCARA : Le wali appelle à la prudence

Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé un ensemble de décisions afin de lutter contre la propagation de la Covid 19, suite au nombre de contamination du virus qui a récemment connu une augmentation manifeste. En ce sens, des décisions comme celle interdisant l'organisation des fêtes de mariages, et de circoncision, ainsi que les rassemblements de présentation de condoléances, des occasions qui sont considérées comme origines de contamination et de propagation de l'épidémie, et celles interdisant aussi les cortèges de voitures pour la cérémonie de mariage, ont été prises. Chaque contrevenant, selon le communiqué du wali, est exposé au retrait de son permis de conduire et au placement de son véhicule en fourrière. Le premier responsable somme aussi les propriétaires des cafés et des restaurants à ne pas utiliser les tables et les chaises au service des citoyens. Ttout manquement à ces instructions sera sanctionné par les mesures dictées par la loi. Dans le même contexte, le chef de l’exécutif de la wilaya de Mascara, appelle les citoyens à faire preuve de plus de prudence en portant les bavettes, en respectant la distanciation sociale et évitant l'encombrement des moyens de transport et les marchés.