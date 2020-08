LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS A MASCARA : 1086 commerçants verbalisés

Parallèlement aux mesures prises pour le retour de plusieurs activités commerciales et de services et la levée progressive du confinement, les services de la Sureté de Wilaya de Mascara ont élaboré un plan sécuritaire afin de veiller sur le respect des différents protocoles et mesures sanitaires visant à limiter la propagation du coronavirus, à travers l’intensification des contrôles des différentes activités commerciales ainsi que les précautions sanitaires notamment avec la reprise progressive de beaucoup d’activités commerciales et de services telles que les cafétérias, les restaurants et la réouverture des mosquées, des espaces de divertissement et des lieux de loisirs, ainsi que la poursuite des activités de sensibilisation au profit des commerçants et des citoyens à travers les espaces publiques. A cet effet, les services de la Police Générale et de la réglementation ont entrepris, en partenariat avec la Direction du Commerce, depuis la fin de semaine dernière, des opérations de contrôle et de sensibilisation à travers les commerces de diverses catégories. Pour ce qui est de l'aspect répressif en vue d'imposer le respect des mesures préventives, les services de la Sureté de wilaya ont établi, à travers le secteur de compétence, durant la première moitié du mois d'août, 1086 contraventions qui ont été transmises à la justice. En effet, 138 contraventions ont été dressées à l’encontre de commerçants pour infraction aux règles d'hygiène et de désinfection des locaux, 201 contraventions relatives aux mesures de distanciation physique, 82 contraventions relatives à la publication des barrières de prévention au niveau des espaces publics, et 541 contraventions relatives au non port du masque. Le respect des différentes mesures nécessaires reste obligatoire afin d’éviter la contamination avec cette dangereuse épidémie.