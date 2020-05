LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : 636 opérations de désinfection générale en 48 heures

Les unités de la Protection civile ont effectué 636 opérations de désinfection générale au cours des dernières 48 heures dans 298 communes relevant de 38 wilayas du pays dans le cadre de la lutte contre la propagation de nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué un bilan de cette institution rendu public samedi. Les éléments de la Protection civile ont effectué, en outre, à 533 opérations de sensibilisation à travers 326 communes relevant de 33 wilayas portant sur l'épidémie du Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement ainsi que les règles de distanciation social, ajoute la même source qui précise que 2.670 agents ont été mobilisés pour ces deux actions. Il a été, également, procédé à la mise en place de dispositifs de surveillance dans 3 sites d'hébergement destinés au confinement dans les wilayas de Khenchela et Alger. Par ailleurs, 6 personnes ont trouvé la mort et 199 autres ont été blessées dans 163 accidents de la route survenus au cours de la même période. Les secours de la Protection civile sont, d'autre part, intervenus pour l'extinction de 6 incendies, dont un qui s'est déclaré dans un dortoir construit en préfabriqué dans la commune de Berriane, dans la wilaya de Ghardaïa, et ayant causé des gênes respiratoires à 5 personnes. Un autre incendie survenu dans un dépôt de vêtements à Oran a causé des brûlures de 1er degré à 3 agents de la Protection civile lors de leur intervention pour circonscrire le sinistre.