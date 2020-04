LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : 4 milliards de dinars alloués au secteur de la santé

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de promulguer deux décrets présidentiels par lesquels il ordonne le transfert de plus de 4 milliards de dinars au budget de fonctionnement du ministère de la santé. Dans un premier décret daté du 19 mars, il est stipulé, en son article 3 qu’ «il est ouvert, sur 2020, un crédit de trois milliards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, (Dépenses liées à la prise en charge de l’épidémie Coronavirus Covid-19)». Le second décret, signé le 25 mars, porte sur l’ouverture, sur 2020, d’un crédit de trois cent quatre-vingt millions de dinars (380.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, à titre de contribution à l’agence nationale des produits pharmaceutiques.