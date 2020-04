LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : 1000 médecins de la CNAS et de la CASNOS en renfort

Le ministère du travail a annoncé jeudi que 1000 médecins relevant des caisses d’assurances CNAS et CASNOS sont mis à la disposition du ministère de la santé dans le cadre l’effort national de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus (covid-19) en Algérie. « Dans le cadre de l’effort national de lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, le ministère du travail a mis à la disposition du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, environ 1000 médecins travaillant au niveau de la CNAS et la CASNOS et répartis sur tout le territoire national », lit-on dans un communiqué de ce ministère diffusé sur Twitter.