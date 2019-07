LUTTE CONTRE LE COMMERCE ILLICITE DES BOISSONS ALCOOLISEES : Plus de 2000 unités de vin saisies à El-Kerma

Suite à des informations parvenues aux éléments de la brigade de la gendarmerie d'El Kerma, soulignant qu'un individu transportait des quantités importantes de boissons alcoolisées, à bord de son véhicule de marque ‘’Hélux'’, une enquête a été ouverte. Dans ce registre, les enquêteurs ont procédé à des recherches approfondies afin d'identifier le suspect et saisir ces marchandises illicites. Un important dispositif a été tracé sur la base de tous les renseignements et les enquêteurs se sont faits appuyés dans leur mission par les éléments de la section de sécurité et d'intervention (SSI) d'El Kerma afin d'intercepter le propriétaire de cette marchandise. Un barrage fixe et un autre mobile ont été dressés sur l'itinéraire emprunté par le suspect suite auquel les gendarmes ont repéré et arrêté le véhicule incriminé. La fouille a permis de découvrir et de saisir un lot de 2.054 boissons alcoolisées de différentes marques, de même qu'un montant de 2.400 dinars provenant de la vente de ces boissons. Le chauffeur a été arrêté et conduit au siège de la brigade pour complément d'enquête.