LUTTE CONTRE LA SPECULATION : Arrestation d'un individu à Ain Defla

Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté, un individu s'adonnant à la conservation des olives sans autorisation réglementaire, saisissant près de 900 boites de conserves produites en l’absence des conditions de propreté les plus élémentaires, a indiqué vendredi, la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ayant eu vent d'une personne ayant transformé le garage de sa maison sise à la cité "Tadjia" de Sidi Lakhdar en un atelier pour la conservation des olives, les éléments de la sûreté urbaine de cette localité en coordination avec les services du commerce de la wilaya, se sont rendus au lieu indiqué, arrêtant le propriétaire de l’atelier (34 ans), saisissant 806 boites de conserves d’olives et 345 seaux de piment verts, a-t- on fait savoir, relevant l'absence des conditions d'hygiène et de propreté nécessaires à l'exercice de pareille activité. L’exploitation d'un certain nombre d'informations a permis aux policiers de saisir 91 autres boites de conserve au niveau d'un magasin de produits alimentaires appartenant au frère du mis en cause, signalant que les investigations poussées leur ont permis de savoir que ce dernier disposait, lui aussi, d un atelier de transformation et de conservation de fruits et légumes, avec absence des étiquetages sur lesquels devraient être mentionnés des données telles les composants du produit, son poids ainsi que les dates de fabrication et de péremption. Les procédures réglementaires ont été enclenchées à l'encontre des deux frères dans l’attente de leur présentation prochaine devant les instances judiciaires compétentes, a-t- on souligné.