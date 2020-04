LUTTE CONTRE LA REPRESSION ET LA FRAUDE : Mobilisation de 41 brigades de contrôle de la qualité à Ouargla

Quarante-et-une (41) brigades de contrôle de la qualité et de répression de la fraude ont été mobilisées à Ouargla à l’occasion du mois de Ramadhan, dans le cadre de la protection du consommateur et l'organisation de l’activité commerciale, a indiqué, lundi, la Direction locale du secteur. Ces brigades sont chargées du contrôle des activités commerciales et de la lutte contre la spéculation sur les denrées alimentaires de base notamment, afin d’assurer la stabilité des prix et éviter la spéculation, tout au long du mois sacré, a-t-on précisé. Au moins 311 infractions ont été constatées lors de 2.099 interventions menées durant la période allant de mi-mars à début avril courant, pour diverses infractions liées notamment au défaut de facturation, non-respect d’hygiène et possession de produits alimentaires périssables impropres à la consommation et destinés à la vente. Des précautions concernant notamment l’accès par petits groupes aux magasins et le respect de la distance de sécurité d’au moins deux mètres entre les clients, ont été prises pour faire face à la contamination et la propagation du virus, conclut la source.