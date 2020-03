LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID19 A ORAN : Distribution de produits alimentaires aux familles nécessiteuses

Les comités de village et les associations se trouvent souvent en première ligne de cette nouvelle bataille qui consiste à distribuer gratuitement des produits alimentaires aux habitants. Dans de nombreux villages, des bénévoles font du porte-à-porte pour éviter le déplacement des villageois et faire respecter ainsi les mesures de confinement. Quant à l'argent utilisé dans ces opérations, il provient essentiellement de donateurs et des caisses des villages, nous ont expliqué plusieurs d’entre eux. C’est le cas notamment au village Sidi Benyebka (Daïra d,'Arzew ), où un collectif de jeunes bénévoles a assuré la distribution de couffins alimentaires aux familles du village pour éviter les déplacements. Dans la commune de Tafraoui (daïra d'Es-Senia), les jeunes bénévoles du village ont, quant à eux, distribué divers légumes frais pour l'ensemble des foyers du village. La même opération a été enregistrée au village Oued Tlelat, où le comité de village, en collaboration avec la cellule de crise, a également distribué des légumes frais et des sachets de lait à l’ensemble des villageois. Selon Mohamed, un gérant d’une superette : cette action permet d’éviter aux personnes âgées ou vulnérables de se déplacer et de minimiser le risque de contracter le coronavirus. Ce dernier ajoutera que cette action permet aussi de reconnaitre les personnes qui seraient dans le besoins et n’oseraient pas demander de l’aide. Là, avec un groupe de bienfaiteurs on leur fournit des produits de base pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Même chose du coté de vendeurs de fruits et légumes. Ces derniers n’économisent aucun effort pour rendre service. Dans ce même contexte, des bienfaiteurs se sont mobilisés à travers les réseaux sociaux divers et proposent de livrer à domicile les médicaments aux personnes âgées ou les malades chroniques et ce après que le malade leur envoie son ordonnance médicale via internet. Dans cette foulée, une panoplie de pages facebook sont apparues appartenant à des magasins de vêtements. Leurs propriétaires font étal de toute leur marchandise avec, prix, tailles, couleurs et parfois promotion avec en sus livraison gratuite. Tout cela pour ne pas perdre de la clientèle et éviter une chute drastique de leur chiffre d’affaires. Mais la page qui a suscité la plus grande admiration est celle qui propose de fournir des layettes de nouveaux nés. Sur la page on trouve les modèles et les prix des articles. Le magasin propose aussi un trousseau complet de nouveau-nés à 4.000 da. Il y a aussi ceux qui proposent des plats cuisinés allant des pizzas, tacos, hamburger, douara, jusqu’au du couscous en passant par le pain traditionnel dont beaucoup de gens raffolent. On notera enfin les pages de professionnels qui peuvent résoudre les petits tracs qui surviennent quand on les attend le moins. Il s’agit des plombiers, vitriers, chauffagistes ou électricien. Pour boucler la boucle, des infirmiers proposent également de fournir des soins à domicile, prise de tension, injections, changement de pansement ou autres.