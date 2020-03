LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID 19 : Oran se met au confinement

Deux jours plus tôt, un premier arrêté, portant fermeture des marchés hebdomadaires et tous les espaces recevant du public, a été pris par le chef de l’exécutif de la wilaya. Des poursuites judiciaires seront engagées, a-t-on averti, contre les contrevenants. D’ailleurs, des gendarmes ont opéré, jeudi soir, une descente au niveau de la station balnéaire de Ain Turck où quelques bars étaient toujours ouverts.es patrouilles de police sillonnaient les quartiers de la ville d'Oran pour faire, dans un premier temps, un travail de pédagogie, veiller au respect des nouvelles mesures, avant de verbaliser tous ceux qui enfreignent la loi et ne respectent pas les consignes des autorités sanitaires et des pouvoirs publics. Dans la matinée d’avant-hier, hormis les magasins d’alimentation générale et les boulangeries, les autres commerces ont baissé rideau. Un signe de prise de conscience de la population qui commence à respecter les consignes des autorités sanitaire pour ralentir la propagation du Covid-19. De même, les bus de transport urbain n’étaient pas nombreux à faire des va-et-vient dans les rues de la cité.Dans la nuit de jeudi à vendredi, des équipes sanitaires ont fait la tournée des quartiers du cheflieu de wilaya pour sensibiliser la population sur les dangers du coronavirus, expliquer les mesures à prendre et inciter à rester chez soi pour lutter efficacement contre cette pandémie. Des campagnes similaires seront menées au niveau de toutes les communes de la wilaya. En parallèle, des cellules de veille seront installées incessamment au niveau des 26 communes de la wilaya. Dans la soirée de jeudi, une vaste opération de nettoyage et de désinfection a eu lieu au niveau des différents quartiers de la ville d'Oran avec la participation des associations et membres de la société civile et des bénévoles et les services d'hygiène de la DHE de la commune d'Oran .Des opérations similaires ont été organisées dans plusieurs autres communes à l'image de celle du désinfection de l' hôpital Medjeber Toumi du chef-lieu de la commune de Ain Turck, avec le concours des associations locales et des autorités. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, un comité dénommé ‘’Stop Covid-19 Oran ’’ a vu le jour, regroupant des médecins, des chefs d’entreprises et des associatifs. Ce comité, a-t-on souligné, «sera un instrument au service de la société et aura comme leitmotiv «Tous ensemble contre le coronavirus». Le comité appelle les citoyens à redoubler de vigilance et respecter les consignes de l’OMS, afin de rompre la chaîne de contamination.