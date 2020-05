LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS : Les horaires de confinement partiel élargis durant l’Aïd

Le confinement partiel a été décrété de 13h jusqu'au lendemain à 7h pour toutes les wilayas du pays durant les deux jours de la fête de l'Aïd El-Fitr en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune portant renforcement des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus. "En application des directives du Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion avec les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus(COVID-19), le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad a décidé la mise en œuvre de mesures complémentaires de prévention à observer à l’occasion de la fête de Aïd El Fitr", précise la même source. "Dans ce cadre, un confinement partiel à domicile sera applicable de 13h00 jusqu’au lendemain à 07h00 à toutes les wilayas durant les deux (02) jours de la fête de l'Aïd El Fitr", souligne le communiqué, ajoutant que "durant ces deux jours, la circulation de tous les véhicules, y compris les motocycles, sera également suspendue entre les wilayas et à l’intérieur de la wilaya". Par ailleurs, la même source a relevé que "les enquêtes épidémiologiques réalisées par les services spécialisés du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ont révélé que la majorité des cas de contamination a été enregistrée à l’occasion d’événements familiaux et de regroupements de personnes". Partant de ce constat, "le gouvernement fait appel au sens de la responsabilité individuelle et collective et à l’extrême vigilance des citoyens et les exhorte à ce titre, d’éviter toutes les situations qui favorisent la propagation de l’épidémie du Coronavirus, en particulier les attroupements de personnes et les regroupements familiaux". A cette occasion, le gouvernement rappelle à tous les citoyens "la nécessité d’observer les mesures de prévention et les règles d’hygiène et de distanciation sociale ainsi que l’obligation de porter un masque de protection, en toutes circonstances et en particulier dans les espaces publics fermés ou ouverts, tels que les marchés, les souks et les cimetières. Le défaut de port du masque sera sanctionné". Pour ce faire, "le gouvernement, outre la mobilisation de tout le potentiel national de production de textile, autorise l’ouverture de commerces de gros et de détail de tissus, de mercerie et de bonneterie et d’ateliers de confection afin d’encourager la production des masques grand public".