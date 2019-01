LUTTE CONTRE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS : Le marché à bestiaux de Bouira, toujours ouvert !

Une semaine après la décision du wali de Bouira de fermer tous les marchés aux bestiaux de la wilaya et l’interdiction de la circulation des animaux dans et hors wilaya, hier, le marché aux bestiaux, considéré comme étant parmi les plus importants du centre du pays, a été ouvert et les éleveurs, ainsi que les maquignons, étaient là, comme si de rien n’était, à proposer leurs bêtes à la vente. Mieux encore et ce fut cela qui est le plus grave dans cette affaire, parmi les éleveurs, il y en avait même qui étaient venus des autres wilayas, de Bordj-Ménaïel dans la wilaya de Boumerdès, et certains de Béni-Slimane dans la wilaya de Médéa. Cela outre les éleveurs venus des différentes communes de la wilaya de Bouira.