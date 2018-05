LUTTE CONTRE LA PENURIE DE LAIT : Un supplément de 50 millions de litre pour le Ramadhan

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazgui a annoncé, le lundi dernier à Saida, que le gouvernement a décidé de produire une quantité de 50 millions de litres supplémentaires de lait à travers le pays au mois du ramadhan. En marge de l'inspection de l’unité de production laitière et ses dérivés "Giplait" de Saida au titre de la deuxième journée de sa visite dans la wilaya, le ministre a indiqué à la presse qu’une quantité de 4.500 tonnes de lait en poudre sera réservée à la production laitière dont 3.000 t destinées aux laiteries publiques et 1.500 tonnes aux laiteries privées. M. Bouazgui a signalé que son département ministériel £œuvre à élaborer une feuille de route pour satisfaire les besoins des citoyens en ce produit en se concentrant sur les éléments de production et de distribution du lait. Il a affirmé l’application stricte et avec force de la loi envers les contrevenants concernant la production ou la distribution du lait comportant la fermeture de laiteries et le licenciement des distributeurs. M. Abdelkader Bouazgui a précisé que le lait subventionné doit s’orienter aux familles pour son usage quotidien.