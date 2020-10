LUTTE CONTRE LA FRAUDE : Rezig annonce la fermeture de 6017 commerces

Les services du secteur du Commerce ont enregistré 388.000 interventions des agents de contrôle lors du premier semestre de 2020 donnant lieu à l’établissement de 35.719 contraventions et 33.982 procès-verbaux (PV) présentés pour poursuite judiciaire, a fait savoir jeudi le ministre du Commerce Kamel Rezig. S’exprimant lors d’une plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Rezig a précisé que les opérations de contrôle et de lutte contre la fraude menées avaient conduit à la fermeture administrative de 6.017 locaux commerciaux. A cette occasion, le ministre a assuré que son département était mobilisé pour veiller au respect des prix codifiés des produits à travers des opérations de contrôle périodique des marchés et espaces commerciaux, affirmant que le principe général du marché était certes basé sur la libre concurrence libre mais il est également soumis à l’offre et la demande. Par ailleurs, M. Rezig a fait état d’un total de 1.480 marchés sur le territoire national, rappelant la relance de l’activité commerciale au niveau de 625 marchés réalisés non-exploités afin d’absorber les activités commerciales parallèles, en facilitant l’obtention du registre de commerce sur simple présentation de la carte d’identité nationale. Aussi, a-t-il rappelé l’intégration, depuis 2011, de 30.000 commerçants illicites sur les 64.000 exerçant dans le marché parallèle.