LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU BAC : Des cyber-patrouilles mobilisées sur les lieux

Les pouvoirs publics ont pris des mesures sécuritaires importantes pour parer à la fraude aux épreuves du baccalauréat qui se dérouleront en juin prochain. Afin de parer à toute tentative de piratage informatique, toute une série de mesures nécessaires a été prises et une veille informatique sera instaurée pour détecter les opérations de fraude et de triche aux épreuves du baccalauréat .Il est vrai que les tricheurs potentiels et les pirates informatiques recourent souvent aux VPN (Virtual Private Network) pour masquer leurs adresses IP (Internet protocole) pour éviter leur identification au niveau d’Algérie Télécom, mais avec l’instauration de ce nouveau dispositif, le risque ne peut avoir lieu. Des cyber-patrouilles, seront présents sur les lieux et vont opérer, de jour comme de nuit, pour lutter contre toute forme de cyber menace et de fuite de sujets qui pourrait survenir avant, pendant et après les épreuves du baccalauréat. Des dizaines de cyber-gendarmes seront également mobilisés en continu pour les besoins des enquêtes judiciaires, le cas échéant pour les besoins des réquisitions des adresses IP, et ce, dans le cas de l’ouverture d’une information judiciaire sur instruction du procureur de la République.