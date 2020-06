LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE : Près de 92 interpellations à Alger

Les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger ont procédé à l'interpellation de 92 suspects impliqués dans divers délits, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sureté nationale (DGSN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la détention et le trafic de stupéfiants, les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger, ont mené des opérations de recherches à travers leurs secteurs de compétence, ce qui a permis l’interpellation de (92) présumés auteurs impliqués dans divers délits", précise la même source. En effet, les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger ont effectué récemment des opérations de police dans plusieurs quartiers de la capitale, lesquelles se sont soldées par la récupération de (3.802) comprimés psychotropes, une quantité de cannabis traité, et des armes blanches et l’arrestation de (92) mis en cause impliqués dans ces divers délits, ajoute le communiqué de la DGSN.