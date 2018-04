LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE : Plus de 2 quintaux de kif saisis

Plus de 2 quintaux de kif traité ont été saisis, hier samedi par des détachements de l'Armée populaire nationale (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale dans les wilayas de Béchar et Tlemcen, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté, le 14 avril 2018, à Béni Ounif, dans la wilaya de Béchar (3ème Région militaire), une importante quantité de kif traité s’élevant à 2 quintaux et 8,5 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté à Bouihi dans la Wilaya de Tlemcen (2ème RM), un individu en possession de 9,5 kilogrammes de la même substance, alors que 15.980 comprimés psychotropes ont été saisis à Tamanrasset (6ème RM)", précise la même source. Par ailleurs, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, à In Guezzam (6ème RM), "5 individus et saisi 3 groupes électrogènes et 5 marteaux piqueurs, tandis que 4 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à El-Taref (5ème RM)", ajoute le MDN.