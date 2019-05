LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE : Arrestation de 246 individus en avril

Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont arrêté, en avril à Alger, 246 individus dont 8 femmes, impliqués dans différentes affaires criminelles suite à des descentes dans des repaires, a indiqué ce lundi un communiqué du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger. Dans le cadre de la poursuite des efforts visant à préserver la sécurité et l'ordre publics, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a élucidé en avril plusieurs affaires criminelles, les descentes effectuées dans les repaires ayant permis l'arrestation de 246 individus dont 8 femmes, impliqués dans différentes affaires criminelles, ajoute la même source. Ces opérations sont intervenues dans le cadre de "l'activation d'un plan spécial lutte contre la criminalité" à Alger, appuyé par le service de renseignements et des descentes dans les repaires où se refugient les repris de justice et les récidivistes. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue et des psychotropes, les unités relevant au groupement territorial de la GN d'Alger ont arrêté 25 individus et saisi 449 comprimés psychotropes et 955 g de kif traité.