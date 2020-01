LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE : 43 personnes arrêtées à l'extrême-sud du pays

Quarante-trois (43) personnes ont été arrêtées, lundi à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP) dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes, ont intercepté, le 20 janvier 2020 à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire) et Djanet (4ème Région militaire), 43 individus et saisi cinq (05) camions chargés de mélange d’or brut et de pierres, cinq (05) véhicules tout-terrain, ainsi que 14 groupes électrogènes, sept (07) marteaux piqueurs et 10 détecteurs de métaux", précise le communiqué. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté trois (03) narcotrafiquants et saisi 6290 comprimés psychotropes et 1,4 kilogramme de kif traité lors d’opérations distinctes à Bordj Bou Arreridj (5ème Région militaire), Béchar (3ème Région militaire) et Tlemcen (2ème Région militaire)", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Tébessa (5ème Région militaire), un (01) contrebandier à bord d’un (01) véhicule utilitaire chargé de 20750 cartouches de cigarettes", note la même source.