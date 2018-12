LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE : 2 voleurs écopent de 3 ans de prison ferme

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et dans le but de préserver les biens d’autrui, les services de la police judiciaire relevant de la 2ème sureté ont procédé à l’arrestation de 2 personnes, impliquées dans une affaire de constitution d’une bande de malfaiteurs , vol avec destruction , il s’agit des dénommés B.B, âgé de 22 ans , B.F , âgé de 22 ans, tous résident à Mostaganem a-t-on appris de sources sécuritaires. En effet, cette affaire est intervenue suite à une plainte déposée par un citoyen indiquant que son domicile a été cambriolé durant son absence par des personnes inconnues visant un téléviseur plasma, un démodulateur numérique, un poste-radio, une bouteille de gaz. Les investigations menées par les mêmes services ont conduit à l’identification des voleurs grâce à la technique des enlèvements d’empreintes digitales dans la scène du crime et le procédé dans le Système d'identification automatique des empreintes digitales « AFIS ». Ainsi, la récupération de quelques objets volés. Pour le délit de constitution d’une bande de malfaiteurs, vol nocturne, recel d’objets volés, les mis en cause ont été présentés devant le parquet près le tribunal de Mostaganem où il a été prononcé à leur encontre une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de centimes pour chacun. a-t-on ajouté.