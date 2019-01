LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE : 06 bandits arrêtés à Hassi Mameche

Dans le cadre de l’exécution du plan de commandement du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem, relatif à la lutte contre les agressions des personnes et de leurs biens, et suite à l’exploitation des appels de la ligne verte ‘’1055’’, informant que 05 personnes ont fait l’objet d’agression et de vol par des inconnus, au sein de leur exploitation agricole, sise au douar El Bladia, relevant de la commune de Hassi Mamèche, et après une opération d’enquête et d’investigation, les éléments des unités du groupement territorial de la gendarmerie de Mostaganem sont parvenus à mettre fin, en un temps record, aux activités de la bande criminelle. Composée de 06 bandits dont l’âge varie de 23 à 35 ans, cette dernière s’attaquait à l’aide d’armes blanches aux agriculteurs de la commune de Hassi Mameche. Un téléphone portable et les armes d’agression ont été saisis. Quant aux agresseurs, ils seront traduits en justice, juste après la fin de l’enquête.