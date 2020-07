LUTTE CONTRE LA COVID19 : Production de 2 millions de masques FFP2 par mois

Deux opérateurs d’Alger et de Boumerdes produiront prochainement deux millions de masques FFP2 par mois répondant aux normes européennes, a fait savoir, lundi, Dr Madjid Benmakhlouf, CES au ministère de l’Industrie pharmaceutique, cité par l’agence officielle APS. Dr Benmakhlouf a précisé que le premier commencera la production dans les prochains jours et le second à partir du mois d’août après l’acquisition des équipements et de la matière première nécessaires Il a affirmé qu’avant leur commercialisation et leur distribution aux établissements hospitaliers publics et privés, les masques produits seront préalablement soumis à l’approbation de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques. En ce qui concerne les autres masques 3 plis à usage médical également, le responsable a fait savoir que cinq (5) opérateurs produisaient actuellement 40.000 unités/jour, soulignant que l’arrivée dans quelques jours d’un sixième opérateur permettra de porter la capacité de production à 100.000 unités/jour.