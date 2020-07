LUTTE CONTRE LA COVID-19 : Un service de soutien aux staffs médicaux

Un service électronique, "L’armée blanche consulte", visant à offrir un soutien psychologique aux staffs médicaux, a été lancé dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie covid-19, a indiqué le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme dans un communiqué. "Afin de renforcer l’accompagnement de -l’armée blanche-, le secteur de la Solidarité nationale a procédé à l’ouverture de canaux de concertation avec les équipes médicales en mobilisant les spécialistes de 275 cellules de proximité à l’échelle nationale, pour entrer soit en contact direct avec les établissements hospitaliers ou par service électronique réservé à cet effet", précise la même source. Cette initiative vient adosser "les autres démarches lancées depuis le début de la pandémie en vue de prendre en charge l’ensemble des franges sociales relevant du secteur (personnes âgées en détresse, sans-abris, consultations familiales)", a indiqué le communiqué, soulignant la poursuite des efforts afin de soutenir la catégorie précaire et encourager toute adhésion à la riposte de cette épidémie. Se félicitant de l’effort consenti par les pouvoirs publics et la société civile, le ministère de la Solidarité nationale a exprimé sa considération aux sacrifices des staffs médicaux dans leur lutte contre le coronavirus, adressant par là même "ses salutations particulières à la femme qui persévère et combat aux côtés de l’homme pour sauver la vie des Algériens", a conclu le communiqué.