LUTTE CONTRE LA COVID-19 : L'Etat veille à ‘’ne pas risquer’’ la vie des citoyens

Lors d’une conférence de presse animée au siège de la Présidence de la République, le ministre conseiller a précisé qu'à la suite de la réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation sanitaire du pays à la lumière de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, il avait été décidé de commencer à préparer un plan d’action pour la phase post-Covid-19, soulignant que l’Etat a veillé depuis le début à "ne pas risquer" la vie des citoyens. Une politique qui n’empêche pas, a-t-il ajouté, de rechercher dans le même temps des compromis entre la relance de la vie économique et la lutte contre la pandémie. Dans le même contexte, Belaïd Mohand Oussaïd a indiqué que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait dépêché une importante délégation ministérielle à Nouakchott (Mauritanie) pour échanger les informations entre les deux pays en matière de lutte contre la Covid-19. En effet, M. Oussaïd a indiqué que le Président Tebboune "a dépêché, une importante délégation ministérielle à Nouakchott conduite par le ministre des Affaires étrangères pour échanger les informations avec les frères mauritaniens en matière de lutte contre la pandémie", estimant que cette délégation était "la première du genre depuis la suspension du trafic aérien en mars dernier". Cette visite traduit l'intérêt particulier accordé par les Présidents des deux pays à entretenir le contact au mieux des intérêts des peuples de la région, a-t-il ajouté. Par ailleurs, Le porte-parole officiel de la présidence de la République, s’est prononcé sur les dernières déclarations du président du parti Jil Jadid concernant la libération de Karim Tabbou et Samir Belarbi. « Ce qui a été rapporté dans le communiqué de Soufiane Djilali est vrai », avait indiqué Belaïd Mohand Oussaïd lors de la conférence de presse qu’il a organisé ce mardi. Le porte-parole a ajouté que le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a effectivement promis d’étudier la demande de libération de « certains noms », dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles et le respect de l’indépendance des décisions de la justice.