LUTTE CONTRE LA COVID-19 : Djerad appelle à "une conscience collective"

Dans une déclaration faite mercredi en marge du coup d’envoi de la rentrée scolaire pour les cycles moyen et secondaire qu’il a donné à Alger, Djerad, a indiqué que le gouvernement, « prendra des mesures dures s’il le faut pour faire face à la propagation du virus et cela pour garantir la protection de la société. » De ce fait, le premier ministre a jugé qu’il est nécessaire de retourner vers « la prévention individuelle et collective». Djerad a appelé a l’accompagnement de l’armée blanche qui se trouve au front face à la covid-19 et ne pas augmenter la pression sur les hôpitaux. Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la circonscription administrative de Sidi Abdellah, M.Djerad a procédé à l'inauguration d'un nouveau lycée à la cité 10000/22000 logements AADL, et à sa baptisation du nom du chahid Rafik Hamoud Ben Aid dont des membres de la famille ont été honorés à cette occasion. Accompagné du ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, du wali d'Alger, Youcef Chorfa et des autorités locales et sécuritaires, le Premier ministre s'est prêté à la cérémonie de levée des couleurs. Sur place, il a suivi un exposé sur la rentrée scolaire dans la wilaya d'Alger, présenté par la directrice de l'Education d'Alger-Ouest, avant d'inspecter les classes et la salle de sports de cet établissement. Second point de sa visite de travail, M. Djerad devra inaugurer un Collège à la cité 10000/22000 logements AADL et le baptiser du nom du moudjahid Merzouk Benyoucef. Il y inspectera également une classe d'étude et une salle d'informatique. Pas moins de 4.790.671 élèves devaient rejoindre ce mercredi les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire sur un total de 10.095.367 élèves inscrits dans les trois paliers d’enseignement. Plus 5 millions d’élèves avaient rejoint le 21 octobre dernier les établissements éducatifs dans le cycle primaire, rappelle-t-on. Un total de 3.313.448 élèves sont inscrits dans le cycle moyen, encadrés par 169.684 enseignants, répartis à travers 5.780 CEM, contre 1.477.187 élèves pour le cycle secondaire, encadrés par 109.900 enseignants, répartis à travers 2.573 lycées. En prévision de cette rentrée scolaire, qui avait été reportée au 4 novembre pour les cycles moyen et secondaire en raison de la propagation du nouveau coronavirus et l’arrêt des cours depuis le 12 mars dernier, le ministère de l’Education a tracé récemment les plans exceptionnels de reprise des cours pour les élèves des cycles moyen et secondaire, "en présentiel" dans la mesure du possible, tout en tenant compte de "la nécessaire" préservation de la santé des élèves et des personnels, exhortant le personnel de l’Education à sensibiliser les élèves et à les accompagner, en impliquant les parents d’élèves dans cette démarche. Afin d'assurer une rentrée des classes dans un climat serein et paisible, les différents corps constitués (DGSN/CGGN) ont mis sur pied des plans de sécurité spéciaux.