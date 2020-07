LUTTE CONTRE LA COVID-19 : Campagne nationale de solidarité avec les staffs médicaux

Une campagne nationale de solidarité avec les staffs médicaux mobilisés sur le terrain pour lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) dans le pays sera lancée prochainement, a annoncé, à Alger, le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi. Prononçant une allocution lors d’un colloque national tenu par visioconférence intitulé «Une fatwa en adéquation avec la réalité de la société», le ministre a indiqué que son secteur lancera une campagne de solidarité avec les médecins qui accomplissent un travail colossal en matière de lutte contre le nouveau Coronavirus, cet ennemi qui nécessite la mobilisation de tous pour soutenir cette catégorie». Les oulémas et les imams de la Nation prôneront, à l’adresse des citoyens, la prise de toutes les mesures préventives face à cette pandémie dans l’objectif de «préserver les vies humaines», a assuré M. Belmehdi. Le travail de la Commission nationale de la Fatwa consiste à être en phase avec toutes les étapes d’évolution de la société et à l’orienter, conformément aux textes coraniques et à la tradition prophétique (Sunna), en veillant à la préserver de tout mal, notamment en matière de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus dans le pays, a-t-il soutenu.