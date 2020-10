LUTTE CONTRE LA COVID-19 A MASCARA : Journée d'étude sur les activités associatives

Pas moins de trente associations de la wilaya de Mascara, ont été avant- hier, invitées au centre de loisir scientifique de Sidi Said de Mascara, mis à leur disposition par le directeur de la jeunesse et des sports, monsieur Kaddour Meziane, pour une journée d'études organisée par l'association des insuffisants rénaux "AFAK", nouvellement agréée, et présidée par le docteur Amina Bahloul. A l'ordre du jour, les expériences des associations dans la lutte contre la pandémie de la covid-19. Les représentants des associations présents, se sont succédé au pupitre pour apporter de nouvelles idées et présenter leurs bilans des neuf mois de volontariat, portant sur les campagnes de sensibilisation à travers toute la wilaya de Mascara, de stérilisation des locaux des administrations et des établissements de santé publique, et de dons de matériels de protection et de stérilisation aux personnels médical, paramédical et technique. D'autres intervenants, de la société civile, ont déclaré que la lutte contre la pandémie, a permis de développer le travail associatif, et d'inculquer la culture du volontariat. Cette journée de sensibilisation, animée de fort belle manière par monsieur Bellout Brahim un activiste associatif, a été aussi l'occasion aux intervenants, des professeurs et des spécialistes de confirmer que la pandémie de la Covid 19, a mis en évidence le rôle réel que jouent les associations dans la société, et auxquelles il faut accorder plus d'attention afin de défier toutes les circonstances et d'atteindre leurs objectifs, qui sont de servir le pays et le citoyen. Docteur Bahlouli Abou-El-Fadhl, professeur à l'université de Mascara proposa dans son allocution, le regroupement des associations selon leur domaine, et la confection d'un recueil rassemblant leurs différentes activités.