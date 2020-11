LUTTE CONTRE LA COVID-19 A MASCARA : Des parents d'élèves appellent à la création d'un fonds spécial

Il a déclaré à cet effet, l'absence de moyens, notamment en produits stérilisants et thermomètres, prenant pour exemple, les écoles primaires de Tighennif, sans oublier les établissements situés dans des zones reculées, où il a été enregistré une absence totale des moyens de prévention adoptés dans les écoles. A cet égard, Bouhelouane Habib a souligné que les cas d'instabilité dans la plupart des assemblées populaires communales de la wilaya de Mascara ont eu leur impact négatif sur les écoles du point de vue du protocole sanitaire. En revanche, il a parlé de son appel lancé au ministre de l'éducation nationale demandant le gel de tous les fonds renfloués par les droits d'inscription des élèves, et pour faire face à tous les problèmes dans lesquels les établissements scolaires pataugent en raison du manque de moyens de prévention, créer un fonds spécial, qui garantirait la couverture financière de toutes les mesures préventives du protocole sanitaire pour la lutte contre la covid-19. Il exprima d'ailleurs son inquiétude pour la santé et la sécurité de nos enfants scolarisés au milieu de cette pandémie, et la négligence quant à l'utilisation des méthodes préventives dans la plupart des établissements scolaires. Il sollicite ainsi le wali de la wilaya d'activer les comités de santé prévus par la loi relative à la santé scolaire, et ce dans le but de coopérer avec le comité Covid, qui n'est pas en mesure d'assurer le suivi de tous les établissements, et interpelle l'association des parents d'élèves pour leur apporter un coup de main.