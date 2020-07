LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 6553 milliards de cts pour gérer la crise sanitaire

Un montant de 65,53 milliards de Da a été consacré à la lutte contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a annoncé, samedi à Alger, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. S’exprimant lors de la rencontre du Premier ministre avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques, visant la mise en place d'une commission de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau Coronavirus, M. Benabderrahmane a indiqué que ce montant englobait 12,85 mds de Da affectés à l’acquisition des moyens de protection, dont 12,64 mds de Da destinés au ministère de la Santé. Le montant englobe également 24,39 mds de Da affectés aux indemnités exceptionnelles au profit des agents de l’Etat, dans l’objectif d’encourager les personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie, notamment dans le secteur de la Santé avec 16,5 mds de Da, de l’Intérieur avec 7,75 mds de Da, ainsi que des Finances et de la Défense nationale. Le montant des affectations destinées à l'allocation de solidarité au profit des familles impactées par la pandémie, dont l’opération de solidarité "Ramadhan 2020" s’est élevé à plus de 22 mds de Da, tandis que celui des dotations affectées à l'allocation des familles démunies est estimé à 24,7 mds de Da. Quant aux montants consacrés à l’aide et au rapatriement des citoyens, ils s’élèvent à 3,32 mds de Da, selon le ministre qui a indiqué, d’autre part, que l’Algérie avait affecté une enveloppe de 271 millions de Da destinée à la coopération internationale, dont 258 millions de Da, comme contribution au Fonds d’intervention Covid-19 pour l’Afrique.