LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : Vers la révision du Code des marchés publics ?

En plein procès en série sur des affaires de corruption mettant en cause des ex hauts responsables dont des anciens Premier ministres et des dizaines de ministres, il est plus que jamais opportun de revoir les mécanismes d’attribution de marchés publics. C’est justement ce que le conseille l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption qui sera prochainement soumise aux pouvoirs publics. En effet, son chef de la division de la coordination et de la coopération internationale, Chaalal Moulay Elarbi, propose la révision du code de marchés publics et des délégations de service public en vue de mettre en œuvre le plan de relance économique. «La relance économique nécessite un nombre d'éléments pour sa mise en œuvre. A cet égard, nous appelons dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption à la révision du code de marchés publics et des délégations de service public, que nous considérons comme une priorité absolue», a-t-il indiqué à la Radio nationale. Il en veut pour preuve que l'octroi des marchés selon la procédure de gré à gré simple constituait, ces derniers temps, «une corruption légalisée», d’où d’après lui, la nécessité que ce régime soit revu et la procédure de gré à gré simple abrogée. Et afin que les procédures des marchés publics soient «transparentes» ne fassent pas l’objet de «manipulation», ce responsable estime qu’elles doivent être numérisées.