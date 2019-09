LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : Une délégation de l'ONU en Algérie

Une délégation d'experts des Nations Unies effectue une visite en Algérie, au titre d'une mission visant à passer en revue les efforts de l'Algérie en matière d'adaptation de la législation nationale à la convention de l'Onu contre la corruption et pour le recouvrement d'avoir, a indiqué, aujourd’hui mercredi, un communiqué du ministère de la Justice. La mission de la délégation onusienne, composée de deux experts du Kenya et du Ghana et de deux représentants de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui s'étalera du 24 au 26 septembre, concerne «les volets de prévention contre la corruption et de recouvrement des avoirs», ajoute le communiqué. Une cellule permanente installée au niveau du ministère de la Justice, regroupant plusieurs départements ministériels et instances concernées par la prévention et la lutte contre la corruption veille au suivi de l'opération du côté algérien, selon la même source. La mission en question s'inscrit au titre «d'une mesure à laquelle sont soumis tous les pays membres de la convention de l'Onu, portant sur l'autoévaluation et l'évaluation par les pairs, dans le but de mettre en avant les meilleures expériences et pratiques, ainsi que les défis auxquels les pays membres sont confrontés lors de l'application de la convention onusienne, note le communiqué, précisant que l'opération se déroule dans la transparence, en toute objectivité et neutralité». «Une visite similaire effectuée en Algérie en 2013, avait été sanctionnée par un rapport qui a été publié sur les sites de l'ONUDC, du ministère de la Justice et des instances nationales concernées par la lutte contre la corruption», rappelle le ministère.