LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : Une conférence internationale prochainement en Algérie

Une conférence internationale sur rôle de la Société civile dans la lutte contre la Corruption sera organisée prochainement en Algérie par l'Organisation mondiale de sécurité anticorruption (Omsac), a indiqué un communiqué de cette ONG. "L'Algérie a été choisie comme pays hôte de la prochaine Conférence internationale contre la Corruption, ayant pour thème: ‘Le rôle de la Société civile dans la lutte contre la Corruption ainsi que les droits et devoirs des Lanceurs d’alertes’", précise le communiqué de l'Omsac, sanctionnant une réunion de son bureau exécutif. Lors de la réunion de cette ONG présidée par l’Algerien Mourad Mazar, il a été décidé la création d’un service juridique spécial, qui aura pour charge la gestion et le suivi des dossiers de corruption et de détournement de fonds à l’international, et la mise en place en priorité d'une cellule chargée d'étudier les possibilités d'aide à la lutte contre le Covid-19. Le bureau exécutif de l’OMSAC, réuni par Visio-conférence, a désigné également une cellule spéciale de gestion et de suivi du dossier sur la crise libyenne et a confirmé Ahmed Abubaker Meelad en tant que représentant de l’OMSAC en Libye. L'Omsac avait organisé à Tunis, début mars dernier, en collaboration avec l'Organisation Internationale pour la Protection de la Jeunesse (OIPJ), le Congrès de la jeunesse libyenne.