LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : Le PDG d’Amenhyd et son frère écroués

Le président-directeur général du groupe ‘’Amenhyd’’, spécialisé dans les travaux d’aménagement et d’hydraulique et son frère ont été placés sous mandat de dépôt à la prison d’El-Harrach par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, a-t-on appris de source judiciaire. Notons à ce sujet que l’enquête a été ouverte au mois d’avril, lorsque les frères Chelghoum, dont le PDG Djamel Eddine, Mohamed Bachir, Ali et Abdelkader, ont été convoqués à Bab Jedid où il a été procédé au retrait de leurs passeports, avant qu’ils ne fassent l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national. Avec cette affaire de grande corruption, les frères Chelghoum ont entraîné plusieurs hauts cadres devant la justice pour trafic d’influence, abus de fonction, violation des règles des marchés publics, transfert illicite des devises et surfacturation. Toujours en ce sillage, le juge a retenu plusieurs chefs d’inculpation, dont le mauvais usage de la fonction, le trafic d’influence, l’infraction à la législation liée au change, le transfert des capitaux de et vers l’étranger, l’octroi de marchés publics et de contrats et indus avantages. Rappelons toujours à ce sujet que l’ex-ministre des ressources en eau, M. Hocine Necib, qui avait hérité de cette situation explosive , a également été auditionné, et ce, au même titre que cinq walis (Chlef, Relizane, Aïn Defla, l’ancien et l’actuel wali de Blida) et 18 cadres de la même société et du ministère des ressources en eau, tous cités dans cette affaire qui a éclaté au grand jour le 24 avril dernier. L’enquête confiée à la section de recherche de la gendarmerie nationale de Bab Djedid (Alger), qui a relevé tant d’irrégularités flagrantes dans l’octroi du foncier et des marchés à ce groupe spécialisé dans les secteurs de l’hydraulique, de l’aménagement, de l’environnement, de l’engineering et des travaux publics.