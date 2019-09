LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : Djemai risque 20 ans de prison

Après avoir renoncé à son immunité parlementaire M. Mohamed Djemaï, secrétaire général du parti FLN et député à l’APN pour la wilaya de Tébessa, risque 20 ans de prison. La justice lui reproche 3 chefs d’accusation. Selon le site d’information arabophone ‘’Ennahar Online ‘’qui rapporte plus d’informations sur l’affaire, M.Djemaï est accusé d’avoir participé à la dissimulation d’un dossier qui devrait être présenté pour des procédures judiciaires et à la destruction de documents officiels, avec la complicité d’une juge exerçant dans un tribunal à Alger. Le secrétaire général du parti de Front de libération nationale est, entre autre, poursuivi pour des menaces et des insultes par SMS à l’encontre d’une personnalité publique connue sur la scène nationale, selon la même source.