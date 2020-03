LUTTE CONTRE LA CORRUPTION A (TIARET) : La conservation foncière de Frenda pointée du doigt

Pour le moment, quelque 17 citoyens se sentant très lésés par la conservation foncière et sous la coupe de l'académie nationale de lutte contre la corruption, ont saisi notre rédaction pour nous informer qu'un sit-in sera organisé ce lundi, devant le siège de la conservation foncière de Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Il sera question d’exposer aux instances concernées, leur calvaire vécu des suites de dysfonctionnements et d'aberrations figurant dans des livrets fonciers, voire que certains livrets reflètent des irrégularités. C’est ce qui les a mené aux différents tribunaux et dont le dernier cas a été rapporté en exclusivité dans nos précédentes éditions. Il s’agit de cette grande affaire des 60 hectares, squattés par une tierce personne, qui aurait usé d'un faux livret foncier et qui, selon nos sources a fait l’objet d'une annulation. Les citoyens mécontents menacent de hausser le ton et déclarent qu'ils vont saisir les hautes instances, dont la direction générale du domaine national à Alger, eu égard aux flagrantes irrégularités dont s'illustrent les livrets fonciers. Pour rappel, quelque 53 livrets fonciers ont été délivrés à des oligarques ciblés par une enquête d'envergure et ce, suite aux correspondances adressées au bureau national de lutte contre la corruption, apprend-on en synthèse, auprès de sources proches du parquet. Nous y reviendrons .