LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 25 militaires à la disposition de l’OCRC

C’est un Arrêté interministériel signé le 25 novembre dernier par Feu Ahmed Gaïd Salah et le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati. Paru aujourd’hui dans le Journal officiel n°04, l’Arrêté interministériel revoit à la hausse le nombre des officiers et agents de police judiciaire relevant du ministère de la Défense nationale, mis à la disposition de l’office central de répression de la corruption (OCRC). Le nombre est ainsi fixé à huit (08) officiers de police judiciaire et dix-sept (17) agents de police judiciaire, tous relevant du ministère de la Défense nationale. Pour rappel, le nombre d’officiers et d’agents de police judiciaire relevant du MDN était fixé à 10, soit 5 de chaque catégorie, ce conformément à l’Arrêté interministériel du 10 avril 2012.