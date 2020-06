LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE : 119 personnes arrêtées au sud du pays

Cent-dix-neuf (119) personnes ont été arrêtées par des détachements combinées de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, Ain Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, qui ont également saisi du matériel utilisé dans l'exploitation illégale de l'or, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, le 26 juin 2020 lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Ain Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire et Djanet en 4ème Région militaire, (119) individus et saisi quinze (15) véhicules tout-terrain, un (01) camion", note le communiqué.