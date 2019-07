LUTTE CONTRE L'OCCUPATION ILLICITE DES PLAGES : Une commission mixte sur les lieux

Les membres de la commission mixte (tourisme, pêche, hydraulique, agriculture et forêts) ont entamé, avant-hier, leurs sorties sur les plages en ce début de la saison estivale. Ces sorties permettront de mettre la lumière sur les défaillances constatées au niveau des plages qui seront ouvertes à la baignade et qui recevront des milliers d’estivants. Ces sorties concerneront 36 plages autorisées à la baignade, à travers le littoral de la capitale de l’Ouest. Ces opérations de contrôle viennent en application de la directive du ministère de l'Intérieur qui avait gelé, il y a une année, la concession des plages et autorise depuis la gratuité de l'accès. Cette mesure a pour but de mettre un terme aux problèmes rencontrés par les estivants. En juin dernier, les communes côtières de la wilaya d'Oran avaient procédé à l'installation des administrateurs des plages, pour une meilleure prise en charge des estivants, durant les 3 mois de l'été. Ce gestionnaire des plages a été renforcé, dans ses missions, par 2 élus dans chaque commune côtière. Les services concernés auront la mission d’offrir les meilleures conditions aux estivants et mettre à leur disposition les équipements nécessaires au niveau des plages en veillant à leur sécurité. Parmi les missions devant être confiées à cette entité, l’organisation et la gestion des parkings de véhicules et l’exploitation des solariums, des tables et chaises, le nettoiement des plages, l’unification des services, la maintenance des équipements, l’aménagement et l’entretien des espaces verts mitoyens aux plages, la création et l’exploitation des camps de vacances notamment au profit des familles aux revenus modérés. Dans leur rapport présenté durant cette session, les membres de la commission ont relevé plusieurs insuffisances, notamment la prolifération des constructions illicites et les habitations anarchiques à Aïn El Turck, l’absence d’aménagement des accès aux plages ouvertes à la baignade et des postes de garde-contrôle et de la Protection civile.