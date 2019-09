LUTTE CONTRE L’HABITAT PRECAIRE : Relogement de plus de 200 familles à Ouled Fayet

Plus de 200 familles occupant des caves, des terrasses d’immeubles et des habitations précaires dans les circonscriptions administratives de Bir Mourad Raïs, Hussein Dey et Bouzaréah, ont été relogées, lundi à Alger, à Ouled Fayet, au titre de la deuxième phase de la 25e opération de relogement dans la wilaya d’Alger visant à éradiquer l’habitat précaire. L’opération qui a débuté tôt dans la journée de lundi a concerné 52 familles occupant des caves à la cité la Concorde, commune de Bir Mourad Raïs, relogées à la cité 210 logements à Ouled Fayet (circonscription administrative de Chéraga), et ce, en application du calendrier de relogement inscrit au titre de la 25e opération de relogement lancée par les services de la wilaya d’Alger. Intervenant à l’occasion, le wali délégué de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, M. Kies Benamer a déclaré à l’APS que les familles relogées vivaient depuis des années dans des conditions difficiles et souffraient du problème d’exiguïté.