LUTTE CONTRE L’HABITAT PRECAIRE A ORAN : 1600 familles relogées à Sidi Bachir

Ainsi, la wilaya d'Oran a connu en 2018 plusieurs opérations de relogement au profit de milliers de familles résidant dans des caves, des terrasses, des bidonvilles et des habitations exiguës, vers de nouveaux logements réalisés par l’Etat , selon les différentes formules dont le logement public locatif (LPL), le logement social participatif (LSP), le logement en location-vente (AADL) et le logement promotionnel public (LPP), a indiqué le wali d'Oran en marge d'une conférence de presse qu'il a animé jeudi 20 décembre 2018 au siège de la wilaya d’Oran. A cet effet, la wilaya d’Oran a enregistré plusieurs opérations de relogement d’envergure au profit de quelque 99.259 familles relogées dans des logements sociaux tous types confondus. Ces dernières ont concerné plus de 4000 familles parmi les habitants des bidonvilles, des caves, des terrasses et des habitations précaires dans six circonscriptions administratives (Ain El Beïda, les Planteurs, Sidi Houari Hai Derb, El Mokrani et Sidi El Bachir). Concernant le programme des logements pour le relogement, 99.259 ont été réceptionnés, alors que 71.078 unités en cours de réalisation. Une opération a été lancée mercredi 19 décembre 2018 au profit de plus de 378 familles de la cité Hai El Mokrani relogées en 02 étapes dans des logements décents à Belgaid. D'autre part, 4.100 logements de formule AADL devront être attribués d'ici le 15 janvier prochain dans plusieurs sites à Ain El Beida et Es Senia. Il est aussi annoncé que 7.000 appartements en location-vente, dont une bonne partie se trouve au nouveau pôle urbain ‘’Ahmed Zabana ‘’ à Misserghine seront livrés durant l'année 2019. Pour ce qui est des opérations de relogement, 1600 familles occupant des bidonvilles à Sidi El Bachir ont été relogées, hier dimanche 23 décembre 2018 au niveau du nouvel site de Sidi El Bachir. Ces familles seront suivies par d’autres, a affirmé M. Mouloud Chérifi à l’adresse des personnes n’ayant pas bénéficié de cette opération ou exclues des listes de bénéficiaires. Le wali a indiqué que les assiettes foncières récupérées seront destinées à la réalisation du programme LPA au profit des classes moyennes. Quelque 10.000 logements AADL seront distribués en 2019. Pour cette année 7.200 logements ont été distribués et l'objectif vise à 20.000 logements tous types confondus. Par ailleurs, il est annoncé que 3600 milliards ont été destinés au programme logement à Oran, dans le cadre du fond de solidarité aux communes, la wilaya a bénéficié de 300 milliards de centimes.